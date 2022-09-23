Суспільство

У боях з російськими покидьками щодня гинуть близько 50 українських воїнів

23 Вересня 2022 19:47
75

Кожного дня Україна втрачає на війні проти російської окупації 50 захисників. Це у пʼять разів менше, ніж втрачає Росія.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Ouest France.

50 загиблих – це військові втрати, крім яких є й вбивства мирних українців, наголосив президент. Зеленський зауважив, що з цифрами треба бути дуже обережним, бо це – людські життя.

Нагадаємо, 1 червня Зеленський повідомляв, що щодня держава втрачає 60-100 військових. 10 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що втрати становлять 100-200 людей. Станом на початок серпня Подоляк оцінював кількість військових втрат у 30-50 людей на день.

Між тим Росія втрачає від 200 окупантів щодня і більше.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
23 Вересня 2022 21:15
47

ЗСУ вдарили по 6 районах зосередження противника та 4 позиціям ЗРК – Генштаб
23 Вересня 2022 19:47
75

У боях з російськими покидьками щодня гинуть близько 50 українських воїнів
23 Вересня 2022 19:04
96

Кулебі доручено відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану
23 Вересня 2022 18:25
185

Звільнений із полону британець розповів про тортури в “ДНР”
23 Вересня 2022 17:44
45

В Ізюмі завершується ексгумація тіл з масового поховання
Останні новини
усі новини