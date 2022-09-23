У боях з російськими покидьками щодня гинуть близько 50 українських воїнів

Кожного дня Україна втрачає на війні проти російської окупації 50 захисників. Це у пʼять разів менше, ніж втрачає Росія.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Ouest France.

50 загиблих – це військові втрати, крім яких є й вбивства мирних українців, наголосив президент. Зеленський зауважив, що з цифрами треба бути дуже обережним, бо це – людські життя.

Нагадаємо, 1 червня Зеленський повідомляв, що щодня держава втрачає 60-100 військових. 10 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що втрати становлять 100-200 людей. Станом на початок серпня Подоляк оцінював кількість військових втрат у 30-50 людей на день.

Між тим Росія втрачає від 200 окупантів щодня і більше.