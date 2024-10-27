У Болгарії проходять чергові позачергові вибори

У неділю в Болгарії відбуваються сьомі за останні чотири роки позачергові вибори, але, судячи з опитувань громадської думки, вони навряд чи виведуть країну з політичного глухого кута, що сповільнив економічні реформи в найбіднішій державі-члені Європейського союзу, пише Reuters.

Болгарія потерпає від короткочасних урядів із 2020 року, коли протести проти корупції призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЕРБ.

«Я не думаю, що вони сформують уряд», – сказав 69-річний Марін Кушев після голосування в Софії. «Я їм (політикам) не вірю».

Останні опитування громадської думки показують, що жодна партія знову не отримає парламентської більшості, що створює передумови для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів.

«Я хочу мати стабільний уряд, щоб я могла повернутися, я живу в Англії. Я не думаю, що це можливо на даному етапі», – сказала 53-річна Райна Станчева, менеджерка, яка голосувала в неділю в Софії.

Виборчі дільниці закриються о 20:00, а результати exit polls будуть оголошені відразу після закриття виборчих дільниць. Перші часткові результати очікуються близько опівночі.

Згідно з опитуванням Gallup International Balkans, опублікованим у п’ятницю Болгарським національним радіо, ГЕРБ лідирує з 26,1% голосів, за нею йдуть дві партії в напружених перегонах за друге місце.

Реформістська ПП (Ми продовжуємо зміни) і ультранаціоналістична, проросійська партія «Відродження» набрали 16,2% і 14,9% відповідно. За даними того самого опитування, явка виборців становитиме 31,1%.

«У мене 40 років трудового стажу, і я отримую 700 левів (400 доларів) на місяць як пенсіонерка», – сказала 73-річна Йорданка Методієва, пенсіонерка, яка голосувала в Софії. «Життя важке».

Болгарії потрібен період стабільного, добре функціонуючого уряду, щоб прискорити приплив коштів ЄС в її інфраструктуру, що руйнується, і підштовхнути її до переходу на євро.

Плани щодо вступу до єврозони вже двічі переносилися через невиконання цільових показників інфляції. Наразі приєднання намічено на 25 січня 2025 року.