Суспільство

“У Бога на плечі – шеврон з українським прапором”. Зеленський привітав українців з Великоднем

5 Травня 2024 09:12
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зеленський, Великдень
Привітання Володимира Зеленського з Великоднем / Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський привітав Українців з Великоднем.

Біблія вчить нас любові до ближнього.
А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть.
З Великоднем усіх вас, дорогі українці!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!


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