“У Бога на плечі – шеврон з українським прапором”. Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав Українців з Великоднем.

Біблія вчить нас любові до ближнього.

А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть.

З Великоднем усіх вас, дорогі українці!

Христос воскрес!

Воістину воскрес!