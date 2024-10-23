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У Білорусі призначили дату наступних президентських виборів 
23 Жовтня 2024 12:50
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білорусь, вибори
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Наступні вибори президента країни призначені на 26 січня 2025 року. 

Про це повідомляє державне білоруське видання БелТа.

Вибори призначили на 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили на засіданні Палати представників.

Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія “готова до початку виборчої кампанії”.

Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться невизнання цих виборів міжнародною спільнотою.

Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в’язницях.

У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.


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