Політика

У Білому домі заявили, що підтримують план перемоги України
18 Жовтня 2024 21:43
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сша, україна
Джон Кірбі / Фото з відкритих джерел

США підтримують план перемоги, Володимира Зеленського та продовжують його детально розглядати.

Про це заявив Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу, передає кореспондентка Суспільного.

“Очевидно, що ми все ще розглядаємо його (план — ред.) деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру”, — сказав Кірбі.

Також він назвав підтримку плану перемоги українським народом дуже важливою й підкреслив, що США не будуть вести жодних дискусій щодо України без участі офіційного Києва.

“Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним планам президента Зеленського”, — сказав Кірбі.


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