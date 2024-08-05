У Білогірському водосховищі Криму вже майже немає корисного обсягу води

У водосховищах окупованого Криму через посуху за місяць зменшилися запаси води майже на 16 мільйонів кубометрів. Щодня продовжує падати рівень води у Білогірському водосховищі.

Про це повідомило видання Крим.Реалії.

Кримський краєзнавець зазначив у коментарі виданню, що з такими темпами обміління незабаром у Білогірському водосховищі не залишиться корисного обсягу води.

“Ситуація в Криму з водою погіршується щодня. Темпи використання накопичених ресурсів дуже високі – з таким станом справ скоро їх не залишиться. Ситуація на Білогірському водосховищі тому приклад. На початку весни воно було повне, а зараз перетворилося на великий ставок”, – зазначив він.

За словами краєзнавця, екосистема водоймища вже знищена. Наразі рибалки доловлюють рибу, що залишилася. Він прогнозує, що наступні два роки будуть ще посушливіші.