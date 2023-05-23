Кримінал

У Білгородській області продовжуються пошуки диверсантів

23 Травня 2023 07:49
83
читать на русском →
білгород

У Білгородській області, куди увійшли “Російський добровольчий корпус” і Легіон “Свобода Росії”, триває зачистка території силами Міноборони РФ та спецслужб.

За словами глави регіону Гладкова, у селах, куди зайшла ДРГ, залишаються двоє поранених мирних жителів. До них силовики поки що дійти не змогли. Жителів, які евакуювалися, просять поки не повертатися до своїх будинків.

Тим часом “Інститут вивчення війни” (США) публікує карту кордонів “добровольчого” рейду в Білгородській області (позначені синім).

Організація вважає, що підтвердженим можна вважати заняття села Козинка за 600 метрів від кордону із Сумською областю.

При цьому заяви про захоплення сіл Глотове та Гора Подол (3 км та 5 км від кордону) поки що нічим не підтверджені, хоча є заяви про те, що РДК та “Легіон Свобода Росії” оперують у цих районах.

“Інститут” пише, що, за деякими даними, загін діє у складі двох танків, БТР та ще дев’яти бронемашин.

Судячи з карти, атака відбулася на захід від російських смуг укріплень, відомих як “зуби дракона”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Травня 2023 09:01
42

NYT з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут
23 Травня 2023 10:05
23

РФ позиціонуватиме себе як “жертву війни” через події в Бєлгородській області
23 Травня 2023 09:30
24

Росія створила мережу таборів для “перевиховання” українських дітей
23 Травня 2023 08:37
82

Учора рашисти вдарили ракетами С-300 по полю біля Харкова
23 Травня 2023 08:08
59

За добу Сили оборони знищили 40 руських артсистем
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
усі думки