У Білгородській області продовжуються пошуки диверсантів

У Білгородській області, куди увійшли “Російський добровольчий корпус” і Легіон “Свобода Росії”, триває зачистка території силами Міноборони РФ та спецслужб.

За словами глави регіону Гладкова, у селах, куди зайшла ДРГ, залишаються двоє поранених мирних жителів. До них силовики поки що дійти не змогли. Жителів, які евакуювалися, просять поки не повертатися до своїх будинків.

Тим часом “Інститут вивчення війни” (США) публікує карту кордонів “добровольчого” рейду в Білгородській області (позначені синім).

Організація вважає, що підтвердженим можна вважати заняття села Козинка за 600 метрів від кордону із Сумською областю.

При цьому заяви про захоплення сіл Глотове та Гора Подол (3 км та 5 км від кордону) поки що нічим не підтверджені, хоча є заяви про те, що РДК та “Легіон Свобода Росії” оперують у цих районах.

“Інститут” пише, що, за деякими даними, загін діє у складі двох танків, БТР та ще дев’яти бронемашин.

Судячи з карти, атака відбулася на захід від російських смуг укріплень, відомих як “зуби дракона”.