Суспільство

У Білгороді ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації Харківщини, – ЗМІ

23 Листопада 2023 19:16
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війна, окупація

Олександр Слісаренко, якого підозрюють у державній зраді, загинув внаслідок вибуху авто у Білгороді. За попередніми даними, це сталося 16 листопада.

Про це Суспільне Харків повідомили власні джерела у силових відомствах.

За їхньою інформацією, Слісаренка ліквідувало СБУ.

Олександр Слісаренко у 2014 році брав участь у Харківському антимайдані, а в 2021-2022 роках воював за “ЛНР” у складі спецпідрозділу “Рись”.

Влітку 2022 року він став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківщини. СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді.


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