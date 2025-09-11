        Суспільство

        У Берліні вперше за 30 років перевірили сирени на випадок надзвичайних ситуацій

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 17:16
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / dpa
        Ілюстративне фото / dpa

        У Берліні вперше за понад 30 років протестували сирени цивільної оборони. Масова перевірка відбулася 11 вересня в межах Дня попередження, який у Німеччині щороку відзначають другої неділі вересня.

        Про це повідомили на офіційному сайті міста.

        Реклама
        Реклама

        У столиці увімкнули понад 200 сирен: спочатку пролунала тривога, а через 45 хвилин — сигнал про її скасування.

        Останні сирени в Берліні демонтували ще 1993 року, вважаючи їх непотрібними. Проте в останні роки влада знову почала встановлювати системи оповіщення, зокрема на дахах будівель у центрі та в туристичних зонах. До кінця цього року планують ввести в дію 450 сирен, а протягом наступних двох років — ще понад 100.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини