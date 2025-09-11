У Берліні вперше за 30 років перевірили сирени на випадок надзвичайних ситуацій

У Берліні вперше за понад 30 років протестували сирени цивільної оборони. Масова перевірка відбулася 11 вересня в межах Дня попередження, який у Німеччині щороку відзначають другої неділі вересня.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

У столиці увімкнули понад 200 сирен: спочатку пролунала тривога, а через 45 хвилин — сигнал про її скасування.

Останні сирени в Берліні демонтували ще 1993 року, вважаючи їх непотрібними. Проте в останні роки влада знову почала встановлювати системи оповіщення, зокрема на дахах будівель у центрі та в туристичних зонах. До кінця цього року планують ввести в дію 450 сирен, а протягом наступних двох років — ще понад 100.