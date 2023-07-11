Суспільство

У Бердянську ліквідували російського генерала

11 Липня 2023 16:10
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вибух, бердянськ

В окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков. 

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

За даними влади окупованого Бердянська, вибухи пролунали у захопленому готелі “Дюна”, де поселилось керівництво окупаційної армії. 

“Будівлю фактично зрівняли із землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу”, – повідомили у Бердянській МВА. 

Російські пропагандисти пишуть, що там вдалось ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ. 


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