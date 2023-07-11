У Бердянську ліквідували російського генерала

В окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

За даними влади окупованого Бердянська, вибухи пролунали у захопленому готелі “Дюна”, де поселилось керівництво окупаційної армії.

“Будівлю фактично зрівняли із землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Чекаємо на офіційне підтвердження та деталі від Генштабу”, – повідомили у Бердянській МВА.

Російські пропагандисти пишуть, що там вдалось ліквідувати окупаційного генерала Олега Цокова, який був заступником командувача Південного військового округу РФ.