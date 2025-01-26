Суспільство

У Балтійському морі знову виявили пошкоджений підводний кабель
26 Січня 2025 17:21
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У неділю вранці зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC).

Про це йдеться в публікації LSM.

В компанії зазначили, що пошкодження кабелю скоріш за все відбулося через зовнішній вплив, і додали, що ступінь пошкодження можна буде встановити тільки після початку ремонтних робіт.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня скликала міністрів і керівників служб для розслідування інциденту. Вона також повідомила, що країна співпрацює з НАТО та іншими державами Балтійського регіону для з’ясування всіх обставин.

У листопаді 2024 року стало відомо про обрив підводних кабелів між Литвою та Швецією у Балтійському морі. Шведська поліція розслідує інцидент як можливу диверсію.

Того ж місяця був пошкоджений кабель зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.


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