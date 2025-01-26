У Балтійському морі знову виявили пошкоджений підводний кабель

У неділю вранці зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC).
Про це йдеться в публікації LSM.
В компанії зазначили, що пошкодження кабелю скоріш за все відбулося через зовнішній вплив, і додали, що ступінь пошкодження можна буде встановити тільки після початку ремонтних робіт.
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня скликала міністрів і керівників служб для розслідування інциденту. Вона також повідомила, що країна співпрацює з НАТО та іншими державами Балтійського регіону для з’ясування всіх обставин.
У листопаді 2024 року стало відомо про обрив підводних кабелів між Литвою та Швецією у Балтійському морі. Шведська поліція розслідує інцидент як можливу диверсію.
Того ж місяця був пошкоджений кабель зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.