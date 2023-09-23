Економіка

У Балаклії намагаються встигнути відновити житло до наступу холодів

23 Вересня 2023 09:01
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відбудова, балаклія

Один з багатоквартирних будинків по вулиці 1-го Травня у Балаклії ремонтують за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.

Як розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, будинок був пошкоджений у травні 2022 року внаслідок російських обстрілів.

«Поступово відновлюємо Балаклію після піврічної російської окупації. Виконані першочергові роботи – повернено світло та газопостачання до населеного пункту. Наразі займаємося відновленням житлового фонду, аби якомога більше жителів могли спокійно пройти цей опалювальний сезон», – зазначив Михайло Харнам.

До демонтажних робіт на об’єкті бригада взялася минулого тижня.

«Влучання було в перекриття технічного поверху, також пошкоджено квартири на 9 поверсі. До середини грудня плануємо виконати тут усі роботи. Зокрема, буде відремонтовано покрівлю, перекриття. Повністю утеплимо дах і замінимо частину вікон», – сказав представник підрядної організації Василь Колісник.

Заступниця начальника Ізюмської РВА Світлана Швід додала, що в Балаклійській громаді наразі нараховується 30 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення рф тут мешкало приблизно 40 тисяч людей.

«У будинку – 45 квартир і проживає понад 100 мешканців. Тому дуже важливо відремонтувати його до холодів. Загальна кошторисна вартість відновлення будинку становить 3 мільйони гривень», – розповіла Світлана Швід.


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