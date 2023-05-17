Політика

У Бахмуті “ворог дещо просувається” – Маляр

17 Травня 2023 14:33
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маляр, бахмут

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила деякі подробиці щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

За її словами, звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км не втрачено. Сили оборони рухаються далі. “На окремих ділянках маємо просування”, – зазначила Маляр.

Щодо самого Бахмуту, то у місті тривають запеклі бої. “Ворог дещо просувається”, – написала вона у Telegram.

“Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять.
Роблять професійно та на межі можливостей”, – підкреслила Маляр.


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