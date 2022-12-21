У Бахмуті йдуть вуличні бої – британська розвідка

Російські війська, посилені вагнерівцями, за останній тиждень “трохи” просунулися на східній околиці Бахмута, а в місті продовжуються вуличні бої, повідомляє британська розвідка.

За її попередніми даними, росіяни закріпилися у східних промислових районах міста, а часом просунулися навіть у житловий сектор.

Британська розвідка зазначає, що в Україні не було вуличних боїв з моменту захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька у липні. Західні фахівці припускають, що армія РФ до них виявиться погано готовою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7bnD0mKybL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 21, 2022