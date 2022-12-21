Політика

У Бахмуті йдуть вуличні бої – британська розвідка

21 Грудня 2022 10:12
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розвідка британії

Російські війська, посилені вагнерівцями, за останній тиждень “трохи” просунулися на східній околиці Бахмута, а в місті продовжуються вуличні бої, повідомляє британська розвідка.

За її попередніми даними, росіяни закріпилися у східних промислових районах міста, а часом просунулися навіть у житловий сектор.

Британська розвідка зазначає, що в Україні не було вуличних боїв з моменту захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька у липні. Західні фахівці припускають, що армія РФ до них виявиться погано готовою.


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