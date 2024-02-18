Суспільство

У 3-й ОШБр розповіли про потрапляння військових у полон

18 Лютого 2024 11:38
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полон, авдіївка
Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін / Скріншот з телемарафону

Збройні сили України у ніч проти 17 лютого залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки. Станом на вечір 17 лютого всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування у місті, виведені на більш вигідні оборонні позиції.

Як розповів в ефірі телемарафону пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, при виході з Авдіївки фіксувалися лише поодинокі випадки потрапляння в полон.

Проте вихід ще остаточно не завершився – виведення військ триває.

Олександр Бородін запевнив, що не було потрапляння в полон на рівні відділень, взводів та підрозділів.

“У нас був контрольований відвід. Якісь окремі поодинокі випадки – ми з ними розбираємося. Але було багато підрозділів, я не можу говорити за весь Авдіївський театр. З точки зору моєї бригади – тільки поодинокі випадки, в яких ми розбираємося, і то це частково, можливо, ІПСО”, – розповів Бородін.


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