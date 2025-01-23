Політика

У 2025 році КНДР передасть РФ балістичні ракети та артилерію, – Буданов
23 Січня 2025 11:13
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Північнокорейської САУ M1989 Koksan в Росії / Фото з соцмереж
Північнокорейської САУ M1989 Koksan в Росії / Фото з соцмереж

У 2025 році Північна Корея планує передати Росії близько 150 балістичних ракет KN-23, а також артилерійські системи і боєприпаси до них.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone.

“Артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені виключно для російських цілей”, — зазначив Буданов.

Він також повідомив, що за останні три місяці КНДР передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок М1989 “Коксан” калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. Очікується, що в майбутньому буде поставлено ще таку ж кількість цієї техніки.

Окрім цього, КНДР може відправити підкріплення у вигляді піхоти до Курської області у 2025 році.


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