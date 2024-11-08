У 2024-2025 роках тарифи на газ, опалення й гарячу воду не зміняться, – НБУ

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишаться без змін щонайменше до кінця 2025 року. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

НБУ зазначає, що на прогнозному горизонті можливе поступове підвищення акцизів і тарифів у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проте терміни та параметри цих змін є невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.

Тарифи залишатимуться стабільними у 2024–2025 роках.

Починаючи з 2026 року, очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

НБУ попереджає, що невизначеність із термінами та розмірами коригування тарифів створює дві ключові загрози: