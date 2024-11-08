Економіка

У 2024-2025 роках тарифи на газ, опалення й гарячу воду не зміняться, – НБУ
8 Листопада 2024 12:38
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комунальні послуги, тарифи
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишаться без змін щонайменше до кінця 2025 року. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

НБУ зазначає, що на прогнозному горизонті можливе поступове підвищення акцизів і тарифів у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проте терміни та параметри цих змін є невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.

  • Тарифи залишатимуться стабільними у 2024–2025 роках.
  • Починаючи з 2026 року, очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

НБУ попереджає, що невизначеність із термінами та розмірами коригування тарифів створює дві ключові загрози:

  1. Швидке підвищення тарифів на енергоносії може спричинити додатковий внесок у зростання інфляції та збільшення потреби у субсидіях для населення.
  2. Тривале відтермінування підвищення тарифів сприятиме зниженню рівня інфляції, але водночас погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це може призвести до нестабільності на енергетичному ринку та зниження інвестиційної привабливості галузі, а також відтермінувати ціновий тиск на майбутнє.

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