У 2024-2025 роках тарифи на газ, опалення й гарячу воду не зміняться, – НБУ

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишаться без змін щонайменше до кінця 2025 року. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.
НБУ зазначає, що на прогнозному горизонті можливе поступове підвищення акцизів і тарифів у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проте терміни та параметри цих змін є невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.
- Тарифи залишатимуться стабільними у 2024–2025 роках.
- Починаючи з 2026 року, очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
НБУ попереджає, що невизначеність із термінами та розмірами коригування тарифів створює дві ключові загрози:
- Швидке підвищення тарифів на енергоносії може спричинити додатковий внесок у зростання інфляції та збільшення потреби у субсидіях для населення.
- Тривале відтермінування підвищення тарифів сприятиме зниженню рівня інфляції, але водночас погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це може призвести до нестабільності на енергетичному ринку та зниження інвестиційної привабливості галузі, а також відтермінувати ціновий тиск на майбутнє.