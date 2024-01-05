Економіка

У 2023 році “Укрзалізниця” перевезла за маршрутами далекого сполучення 25 млн пасажирів

5 Січня 2024 15:15
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укрзалізниця

Національний перевізник, компанія “Укрзалізниця” у 2023 році вийшла на показники пасажироперевезень, які були до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, минулого року до країн ЄС перевезено у 2,1 раза людей більше показника 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

“Укрзалізниця” у 2023 році загалом перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. До країн Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів”, — йдеться у повідомленні.

За словами голови правління компанії Євгена Лященка, за обсягами перевезених пасажирів, “УЗ” вже вийшла на показники 2022 року до повномасштабного вторгнення Росії.

“До країн ЄС перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великий. Тому працюємо над розширенням міжнародних маршрутів і збільшенням місць на вже існуючих. Особливий акцент робимо на групових перевезеннях дітей та удосконаленні сервісів особливо для наших військових”, — сказав Лященко.

У компанії додали, що у 2023 році були перевезені за груповими заявками майже 450 тисяч пасажирів, значна частина з яких — діти з родин, постраждалих від війни, діти з внутрішньо переміщених родин та пасажири інших соціально незахищених категорій.


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