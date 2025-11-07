Стало відомо, коли стартує програма безплатних залізничних перевезень УЗ-3000

Програма безплатних поїздок від Укрзалізниці “УЗ-3000” запрацює з 1 грудня та діятиме протягом чотирьох місяців.

Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила під час виступу у Верховній Раді 7 листопада.

За словами Свириденко, пасажирські перевезення наразі є збитковими, адже через війну значно зменшилися обсяги вантажних перевезень, які раніше покривали частину витрат.

“Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама “Укрзалізниця” за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності”, — додала прем’єр-міністерка.

Як пояснила Свириденко, програма “УЗ-3000” не фінансується з цих коштів, а стане окремою можливістю для громадян подорожувати безплатно.

“Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на “Укрзалізницю”, — додала вона.

Проєкт “Укрзалізниця 3000” дозволить безплатно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисяч км у “низький сезон”. Програмою зможе скористатися кожен українець, а її мета — підтримати внутрішній туризм і збалансувати навантаження на залізничну систему.