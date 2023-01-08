Економіка

У 2022 році світові ціни на продукти харчування досягли рекордного рівня

8 Січня 2023 21:00
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продовольство, ціна

Сплеск вартості більшості продовольчих товарів розпочався минулого року черкз перебої, спричинені вторгненням Росії в Україну.

Це все викликало занепокоєння щодо дефіциту та призвело до того, що середній індекс цін харчової агенції ООН досяг найвищого рівня за всю історію спостережень, пише Reuters.

Індекс цін на продовольство продовольчої та сільськогосподарської організації (FAO) , який відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше продаються у світі, у 2022 році становив у середньому 143,7 пункту, що на 14,3% більше, ніж у 2021 році, і є найвищим показником з початку ведення записів у 1990 році, повідомляє агентство в п’ятницю.

У 2021 році індекс уже зріс на 28% порівняно з попереднім роком, оскільки світова економіка оговталася від наслідків пандемії.

Ціни на продовольство різко зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року через побоювання перебоїв у чорноморській торгівлі. Відтоді вони скоротили частину своїх прибутків, частково через підтримуваний ООН канал експорту зерна з України та перспективи покращення поставок у країни-виробники.


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