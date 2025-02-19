Суспільство

У 16 областях України частково запроваджено протиепідемічні заходи через спалах ГРВІ, грипу та ковіду
19 Лютого 2025 14:02
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У 16 областях України частково впроваджуються протиепідемічні заходи через зростання кількості вірусних інфекцій. У певних регіонах або населених пунктах можуть запроваджувати “локальний карантин”,  повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, за тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 206 653 особи, з яких 60% — діти. З ускладненнями госпіталізовано 2130 дорослих і 3276 дітей.

Зростання захворюваності на ГРВІ пов’язане з циркуляцією вірусів грипу в 21 регіоні країни. МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу домінуватиме над коронавірусною інфекцією.

На сьогодні в 16 областях вводять часткові протиепідемічні заходи. За рішенням обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у певних регіонах або населених пунктах можуть запроваджувати “локальний карантин”.

Це може включати дистанційне навчання в окремих класах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші заходи для зупинки поширення інфекцій та стабілізації ситуації.


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