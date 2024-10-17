Суспільство

У 10 разів збільшені виробничі потужності дронів в Україні 
17 Жовтня 2024 19:58
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

У 2024 році Україна у 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість інвестицій у 2024 році склала до 50 мільйонів доларів, коли ще у 2023 році цей показник становив до 5 мільйонів.

Водночас середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч доларів до 1-3 мільйонів доларів.

Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році.


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