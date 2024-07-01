Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”

Нардеп Микола Тищенко у жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) “Нацресурс”, що згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

Як повідомляє рух “Чесно“, в рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

Проте 3 травня 2023-го парламент не затвердив проміжний звіт комісії, тож вона припинила свою діяльність, але Тищенко продовжував “діяти” від імені цієї ТСК.

Згідно із законом про тимчасові слідчі комісії ВР України, її члени при пред’явленні посвідчення нардепа і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної ТСК.

Так у липні минулого року він повідомив, що разом з Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК “Нацресурс”.

Протягом року Тищенко регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Щобільше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Київський Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду він має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 діб.