Суспільство

Тимочко: З наступного року всі чоловіки зобов’язані пройти військову підготовку 
29 Листопада 2024 18:16
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військові навчання
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З 1 січня 2025 року в Україні всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні пройти військову підготовку. 

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

“Необхідно обов’язково забезпечити базову та фахову підготовку для громадян цієї вікової групи”, – заявив він.

Тимочко підкреслив, що це не стосується мобілізації, а йде мова про підготовку всіх молодих чоловіків. “Це буде навчання, яке забезпечить базові та спеціалізовані навички володіння зброєю і допоможе обрати спеціальність. Люди будуть розуміти, як працює армія, що дозволить зняти багато страхів і підготувати населення. Це правильний підхід”, – додав він.


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