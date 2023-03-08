Політика

Тимчасовий захист українських біженців у ЄС може бути продовжений до 2025 року

8 Березня 2023 16:07
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біженці, Євросоюз

Європейська комісія оголосила про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви Євросоюзу про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

“Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона повинна залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського союзу в майбутньому”, – йдеться у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

У ньому заявляється, що “Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”. “Захист вже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження у разі потреби”, – сказано в повідомленні ЄК.

У документі наголошується, що директива була вперше введена в дію 4 березня 2022 року. З того часу близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн – у першій половині 2022 року.

Як повідомляють у Брюсселі, “усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла”.


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