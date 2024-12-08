Тимчасовий захист у ЄС отримали майже 4,2 млн українців

Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, мали статус тимчасового захисту в ЄС, повідомляє Eurostat.

За даними статвідомства Євросоюзу, країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, – Німеччина (1 140 705 осіб; 27,2% від загальної кількості в ЄС), Польща (983 880; 23,4%) та Чехія (379 370; 9,0%).

У порівнянні з кінцем вересня 2024 року, загальна кількість осіб під тимчасовим захистом в ЄС на кінець жовтня залишилася стабільною.

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (11 370; +1,0%), Польщі (+4 045; +0,4%) та Іспанії (+3 600; +1,6%). Помітне падіння кількості бенефіціарів спостерігалося в Литві (-33 455; -41,3%), що пов’язано з масовим зняттям з обліку осіб з неактивним статусом. В інших країнах кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася лише в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).

У порівнянні з населенням кожної країни ЄС, найвищий показник кількості бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб на кінець жовтня 2024 року спостерігався в Чехії (34,8), Польщі (26,9) та Естонії (25,3), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.

Станом на 31 жовтня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,0%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,0%), тоді як дорослі чоловіки – менше чверті (23,0%) від загальної кількості.

25 червня 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців з 4 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.