Twitter запровадив денну норму читання повідомлень

Соцмережа Twitter запровадила добову норму читання повідомлень.

Зокрема:

Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.

За його словами, обмеження тимчасові і вводяться, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою”.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day