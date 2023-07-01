Суспільство

Twitter запровадив денну норму читання повідомлень

1 Липня 2023 20:11
22
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Twitter

Соцмережа Twitter запровадила добову норму читання повідомлень.

Зокрема:

  • Перевірені облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день;
  • Неперевірені акаунти до 600 повідомлень/день;
  • Нові неперевірені облікові записи до 300/день.

Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.

За його словами, обмеження тимчасові і вводяться, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою”.


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