Суспільство

Twitter запровадив денну норму читання повідомлень Соцмережа Twitter запровадила добову норму читання повідомлень. Зокрема: Перевірені облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день;

Неперевірені акаунти до 600 повідомлень/день;

Нові неперевірені облікові записи до 300/день. Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск. За його словами, обмеження тимчасові і вводяться, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою”. To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023



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