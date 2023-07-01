Twitter запровадив денну норму читання повідомлень

Соцмережа Twitter запровадила добову норму читання повідомлень.
Зокрема:
- Перевірені облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день;
- Неперевірені акаунти до 600 повідомлень/день;
- Нові неперевірені облікові записи до 300/день.
Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.
За його словами, обмеження тимчасові і вводяться, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і маніпулювання системою”.
To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
– Unverified accounts to 600 posts/day
– New unverified accounts to 300/day