Спецпредставник Трампа Віткофф прибув у Москву та зустрінеться з Путіним сьогодні

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів щодо тимчасового припинення вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляють російські державні агентства.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушили до РФ для обговорення 30-денного перемир’я. Україна погодилася на такий режим під час переговорів із США, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що між США та Росією тривають контакти з цього питання.