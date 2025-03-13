Кримінал

СБУ затримала депутата Херсонської облради за пособництво окупантам
13 Березня 2025 16:23
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Затримано депутата Херсонської облради / Фото: Офіс генпрокурора
Затримано депутата Херсонської облради / Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки України затримала депутата Херсонської облради Сергія Сорокунського від забороненої партії “Блок Володимира Сальдо”. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та порушенні законів і звичаїв війни, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року, під час окупації Херсонщини, Сорокунський забезпечував російських військових продовольством і передавав їм матеріальні ресурси.

Також він організував відвантаження зерна до створеного окупантами підприємства, а згодом – вивезення врожаю до тимчасово окупованого Криму.

Для пересування окупованою територією депутат використовував “автомобільні перепустки федерального радника”, видані окупаційною адміністрацією.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.


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