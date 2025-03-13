СБУ затримала депутата Херсонської облради за пособництво окупантам

Служба безпеки України затримала депутата Херсонської облради Сергія Сорокунського від забороненої партії “Блок Володимира Сальдо”. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та порушенні законів і звичаїв війни, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року, під час окупації Херсонщини, Сорокунський забезпечував російських військових продовольством і передавав їм матеріальні ресурси.

Також він організував відвантаження зерна до створеного окупантами підприємства, а згодом – вивезення врожаю до тимчасово окупованого Криму.

Для пересування окупованою територією депутат використовував “автомобільні перепустки федерального радника”, видані окупаційною адміністрацією.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.