Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це “тимчасовим надзвичайним заходом”, пише Reuters.

Користувачам, які намагатимуться переглянути контент на платформі Twitter, буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в існуючий, щоб побачити твіт.

Власник Twitter Ілон Маск пояснив, що сотні організацій вилучали дані Twitter, що впливало на роботу користувачів.