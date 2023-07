Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це “тимчасовим надзвичайним заходом”, пише Reuters.

Користувачам, які намагатимуться переглянути контент на платформі Twitter, буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в існуючий, щоб побачити твіт.

Власник Twitter Ілон Маск пояснив, що сотні організацій вилучали дані Twitter, що впливало на роботу користувачів.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!