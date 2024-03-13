Політика

Туск та Макрон планують здійснити візит до Берліна

13 Березня 2024 09:14
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німеччина, макрон
Еммануель Макрон / Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 березня приїдуть до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, аби усунути розбіжності щодо України.

Про це повідомило Politico з посиланням на європейських посадовців, передає Суспільне.

Як зазначається, візит політиків ознаменує першу зустріч у рамках “Веймарського трикутника” — формат діалогу між трьома державами — відтоді, як Туск знову став главою польського уряду.

“За задумом, перемовини мають стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу”, — мовиться в матеріалі.

Журналісти вказали, що напруженість, яка довго накопичувалася, почала закипати наприкінці лютого 2024 року, коли Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ в Україну, пообіцявши зробити “все, що потрібно, аби Росія не змогла виграти війну”.

Водночас більш обережний Шольц відповів відмовою, виключивши можливість використання сухопутних військ європейських держав.

“Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. “Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно буде не бути боягузами”, — сказав президент Франції у межах поїздки до Праги”, — підкреслило Politico.


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