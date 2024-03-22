Туристичний гід по Київській області від My-Kiev.com: місто Богуслав

На відстані 123 кілометрів від Києва знаходиться мальовниче місто Богуслав із багатовіковою історією. Богуслав розташований на гранітних пагорбах біля річки Рось. Місто особливо люблять за яскраві поєднання історії та сучасності в архітектурі, повідомляє сайт My-Kiev.com.

Версії походження назви міста

Є два основні варіанти походження назви Богуслава – географічний та історичний.

Прихильники першого стверджують, що місто названо на честь річки Богуславки, яка впадає у річку Рось. За другою ж версією назву міста вигадав сам князь Ярослав Мудрий після набігу кочівників. Тоді він нібито промовив: «Богу слава!».

Також є версія, що місто спочатку називалося “Боєслав” від слова “бій” у зв’язку з численними битвами, проведеними тут.

Заснування Богуслава і Магдебурзьке право

Особливі шанувальники Богуслава навіть стверджують, що саме з цього міста на берегах Росі почалася Русь.

Але найпоширенішою версією вважається, що Богуслав було засновано 1032 року київським князем Ярославом Мудрим. Хоча перша згадка про поселення в Богуславі в літописі відбулася 1195 року.

1240-го Богуслав зруйнували татаро-монгольські орди. З 1362 місто входило до складу Великого князівства Литовського, а після Люблінської унії – до складу Київського воєводства Речі Посполитої.

У 1620-му Богуслав отримав Магдебурзьке право та герб.

Оголення граніту, парк «Богуславль» та гора Тохота

Найвідомішою природною пам’яткою в Богуславі стало оголення граніту, яке утворило кар’єр у долині річки Рось. За словами вчених, вік породних виступів становить близько 2 млрд. років. У цьому місці чистіша вода, а серед порогів у річці утворилася купальня.

Пам’ятка природи «Оголення богуславських гранітів» разом із центральним міським парком входить до регіонального ландшафтного парку «Богуславль». Його створили у 2008 році, щоб охороняти ландшафт у заплаві річки Рось.

Парк розташований усередині житлової забудови на острові, утвореному рукавами річки. Тут облаштовано інфраструктуру та часто відпочивають городяни.

Серед пам’яток природи слід виділити також унікальну гору Тохота біля села Медвин Богуславського району. Курган Тохота охороняється законом, але відкритий для відвідування.

Походження назви гори вкрите таємницею. Хтось вважає, що назва походить від тюркського слова «тотоха» — особлива. Інші стверджують, що гора названа на честь бога Тота – покровителя місяця та мудрості, творця календаря.

Люди вірять у чарівну енергетику кургану та приїжджають сюди, як у місце сили. Ще на горі знаходиться камінь із символами вогню.

Кам’яниця 18-го століття та будинок купця

Кам’яниця – стародавня будівля Богуслава, споруджена ще у 18 столітті. Нині тут розташований музей сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.

Ще одна визначна пам’ятка міста – будинок купця Покраса. Його поява відносять до 1887 року. Будівля вважалася найімпозантнішою в місті, завдяки незвичайному декору, що зберігся. Тоді у споруді розташовувалася сукняна фабрика.

Нині у будинку купця Покраса розташована міська рада.