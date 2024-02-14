Суспільство

Туреччину накрила масштабна повінь: є загиблий

14 Лютого 2024 09:36
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туреччина, повінь
Туреччину накрила повінь / Турецькі ЗМІ

Внаслідок масштабної повені, яка у вівторок, 13 лютого, накрила турецьку Анталію, одна людина загинула, затопило вулиці, будинки та дороги міста, в школах скасовано навчання

Про це інформує мер Анталії Мухіттін Бьоджек у соцмережі Х.

“Ми пережили безпрецедентну повінь в Анталії. Ми провели масштабні роботи за участю 1450 співробітників, 290 транспортних засобів і підтримки державних установ. На жаль, ми втратили одного нашого громадянина під час повені”, – йдеться у повідомленні.Губернаторство провінції Анталія у заяві зазначило, що 14 лютого скасовано навчання в школах у п’яти районах Анталії: Аксу, Дьошемеалті, Кепез, Коньяалти та Муратпаша.


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