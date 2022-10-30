Туреччина знов веде переговори з РФ про “зернову угоду”

Туреччина веде переговори з Росією після того, як Москва вийшла з липневої угоди про дозвіл на поставки українського врожаю, договору, який вважається критично важливим для пом’якшення глобальної кризи голоду.

Про це повідомляя Bloomberg.

Росія заявила в суботу, що призупиняє дію угоди, звинувативши в ударах свій військово-морський флот, а в неділю бездоказово припустила, що атаки безпілотників були здійснені з Одеської області, епіцентру програми експорту зерна.

За словами представника Туреччини, “є підстави для оптимізму, що переговори можуть досягти прогресу”.

Він також додав, що судна із українським збіжжям, які вже прибули до Стамбула, проходять перевірку, але нові зерновози з України поки що не відправлятимуться.

Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення переговорів із російською стороною.

“Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар продовжує переговори та координацію зі своїми співрозмовниками, а відповідні органи влади продовжують переговори та координацію між собою”, – йдеться в повідомленні відомства.

Якщо коридор залишиться закритим, це знову може спричинити потрясіння на світових ринках сільськогосподарських культур, загостривши голод і збільшивши інфляцію продовольства. Україна є одним із найбільших у світі постачальників пшениці, кукурудзи та рослинної олії, і основна частина її експорту йде морським транспортом.

«Ця ініціатива забезпечила голодний світ необхідними зерновими та олійними культурами», — сказав Джозеф Глаубер, колишній головний економіст Міністерства сільського господарства США, який зараз працює старшим науковим співробітником Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики у Вашингтоні.