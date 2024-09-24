Туреччина закликала реформувати ООН

Туреччина розкритикувала Організацію Об’єднаних Націй через відсутність можливості демонструвати лідерство проти зростаючих загроз.

Про це у виступі на Саміті майбутнього сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

“ООН не може продемонструвати лідерство проти зростаючих загроз. Потрібна нова ефективна структура для колективного вирішення глобальних проблем”, – сказав Фідан.

Турецький міністр наголосив на тому, що здатність світової спільноти виробляти рішення для розв’язання криз і конфліктів знижується, а несправедливість у розподілі доходів поглиблюється.

“Нам потрібна більш справедлива, інклюзивна та ефективна багатостороння модель. Потрібна комплексна реформа в Організації Об’єднаних Націй, особливо в Раді Безпеки», – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини розкритикував Раду Безпеки ООН за те, що вона контролюється «привілейованою клікою» кількох країн, і це призвело до нездатності виконувати резолюції Генеральної Асамблеї.