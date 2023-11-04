Політика

Туреччина викликала додому свого посла в Ізраїлі

4 Листопада 2023 15:32
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ізраїль, туреччина

МЗС Туреччини оголосило про виклик турецького посла в Ізраїлі на батьківщину для консультацій.

“Зважаючи на гуманітарну трагедію, яка відбувається в секторі Газа через атак ізраїльтян, що продовжуються, на громадянське населення і відмови Ізраїлю реагувати на заклики про припинення вогню прийнято рішення про виклик посла Туреччини в Тель-Авіві Шакіра Торунлара в Анкару для консультацій”, – йдеться в повідомленні, поширеному турецьким зовнішньополітичним відомством

Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що більше не бачить у прем’єр-міністрі Біньяміна Нетаньяху довіреного співрозмовника, проте про розрив зв’язків з Ізраїлем не йдеться.


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