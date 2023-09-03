Економіка

Туреччина та ООН підготували Путіну шикарний подарунок

3 Вересня 2023 16:48
читать на русском →
зерновий коридор

Туреччина спільно з ООН підготувала пакет пропозицій щодо вирішення кризи «зернового коридору» до зустрічі президента Реджепа Тайіпа Ердогана та президента Росії Володимира Путіна.

Деталі пропозицій наводить місцеве видання Sabah.

Туреччина та ООН пропонують:

  • Включення Россільгоспбанку в систему SWIFT для оплати продовольчих товарів.
  • Оцінка та ремонт трубопроводу для відновлення доставки російського аміаку.
  • Початок переговорів щодо зняття санкцій з активів російських виробників продовольства.
  • Проект пріоритетного постачання зерна до слаборозвинених країн, що фінансується Катаром, для запобігання голоду.
  • Залучення ООН до вирішення проблем страхування та вирішення інших складнощів, з якими стикаються російські судна, що перевозять зерно.

Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Вересня 2023 18:58

Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень – Генштаб
3 Вересня 2023 18:39

“За Лебіговича!” В Мережі проходить масштабний збір коштів для ЗСУ
3 Вересня 2023 17:53

На Лимансько-Куп’янському напрямку ворог намагається пробитися на вигідні висоти
3 Вересня 2023 17:15

Зеленський обговорив з Макроном посилення безпеки на Одещині
3 Вересня 2023 16:03

Unbroken Half Marathon: У Львові відбувся напівмарафон “незламних”
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки