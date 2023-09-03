Туреччина та ООН підготували Путіну шикарний подарунок

Туреччина спільно з ООН підготувала пакет пропозицій щодо вирішення кризи «зернового коридору» до зустрічі президента Реджепа Тайіпа Ердогана та президента Росії Володимира Путіна.
Деталі пропозицій наводить місцеве видання Sabah.
Туреччина та ООН пропонують:
- Включення Россільгоспбанку в систему SWIFT для оплати продовольчих товарів.
- Оцінка та ремонт трубопроводу для відновлення доставки російського аміаку.
- Початок переговорів щодо зняття санкцій з активів російських виробників продовольства.
- Проект пріоритетного постачання зерна до слаборозвинених країн, що фінансується Катаром, для запобігання голоду.
- Залучення ООН до вирішення проблем страхування та вирішення інших складнощів, з якими стикаються російські судна, що перевозять зерно.