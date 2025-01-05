Суспільство

Тривожні повідомлення надходять з Китаю: там поширюється вірус HMPV
5 Січня 2025 11:43
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HMPV
Ілюстративне фото / Фото New Delhi

На тлі зростання випадків захворювання на людський метапневмовірус (HMPV) — респіраторну інфекцію зі схожими на грип симптомами — у Китаї з’явилися фото й відео переповнених лікарень. Це викликало серйозні побоювання щодо можливої нової медичної кризи після COVID-19, пише New Delhi.

Влада Китаю, однак, намагається зменшити масштаб проблеми, називаючи це звичайним сезонним зростанням респіраторних захворювань у зимовий період.

У п’ятницю речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін виступила із заявою, в якій наголосила: “Респіраторні інфекції мають тенденцію до піку в зимовий сезон”. Вона також запевнила, що китайський уряд піклується про здоров’я як своїх громадян, так і іноземців, які приїжджають до Китаю, додавши: “Подорожувати Китаєм безпечно”.

На питання щодо переповнених лікарень та спалаху респіраторних захворювань Мао Нін зазначила, що “захворювання цього року здаються менш важкими й поширюються у менших масштабах, ніж торік”. Вона також закликала громадян та туристів дотримуватись рекомендацій Національної адміністрації з контролю та профілактики захворювань Китаю.

За останні дні спалах респіраторних інфекцій у Китаї викликав занепокоєння в сусідніх країнах, таких як Індонезія, Індія та Японія. Місцеві медіа закликали громадян бути обачними та вживати необхідних заходів безпеки.

У китайських лікарнях значно зросла кількість випадків HMPV, грипу А, мікоплазменої пневмонії та COVID-19.

Що таке людський метапневмовірус (HMPV) або МПВ?

HMPV — це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів. Захворювання вперше ідентифікували у 2001 році, але вакцини проти нього досі не розроблено.

Симптоми HMPV схожі на грип: кашель, гарячка, закладеність носа та задишка. У тяжких випадках можливі ускладнення, такі як бронхіт або пневмонія. Інкубаційний період вірусу триває від 3 до 7 днів, а повне одужання може займати більше часу.

HMPV є заразним і передається повітряно-крапельним шляхом або через дотики до заражених поверхонь. Він схожий на COVID-19 за механізмом поширення та симптомами, такими як кашель, гарячка, біль у горлі й задишка.


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