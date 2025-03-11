Політика

Трюдо йде з посади разом із кріслом: які плани в його наступника Марка Карні
11 Березня 2025 13:32
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Джастін Трюдо несе своє крісло з Палати громад / Фото: Reuters
Джастін Трюдо несе своє крісло з Палати громад / Фото: Reuters

У мережі завірусилося фото прем’єр-міністра Джастіна Трюдо після зустрічі з його наступником Марком Карні, де йшлося про процес передачі влади. Трюдо ефектно залишив Палату громад разом із кріслом.

Фото, що стрімко набирає популярність, зробив фотограф Reuters.

Зазначається, що це канадська традиція: парламентарії, залишаючи робоче місце, іноді прихоплюють свої крісла із собою. Тож меблі Трюдо не забрав як безоплатний сувенір – крісла періодично оновлюють і їх можна придбати за 20 канадських доларів за одиницю.

Як повідомляє Reuters, ексголова центрального банку Марк Карні, який щойно здобув переконливу перемогу на виборах і став лідером правлячої Ліберальної партії Канади і наступним прем’єр-міністром країни, зустрівся в понеділок з Джастіном Трюдо і заявив, що формальна передача влади буде швидкою.

У неділю члени Ліберальної партії зробили ставку на Карні як на людину, яка найкраще зможе протистояти президенту США Дональду Трампу, який погрожував анексією, а також розв’язанням торговельної війни та запровадженням каральних тарифів щодо давнього союзника.

Трюдо все ще залишається прем’єр-міністром, поки Карні офіційно не візьме на себе цю роль.

“Цей перехід буде плавним і швидким”, – сказав Карні після зустрічі з Трюдо. Офіційне призначення Карні, швидше за все, відбудеться у четвер або п’ятницю.

На питання про його стосунки з Трампом Карні відмовився відповідати на тій підставі, що він ще не є прем’єр-міністром. Повідомляють, що Карні, який також зустрівся з ліберальною парламентською фракцією, незабаром оголосить про проведення загальних виборів.

“Ми знаємо, що це вирішальний час для нашої країни. Ми об’єдналися, щоб служити канадцям”, – сказав політик.

Рішення Трампа запровадити тарифи проти північного сусіда Америки викликало гнівну реакцію в Канаді, де провінції прибрали американський алкоголь з полиць і закликали людей купувати канадську продукцію замість нього.

“Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну… Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя”, – сказав Карні у своїй промові у неділю ввечері.

Марк Карні і Джастін Трюдо / Фото: Reuters

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