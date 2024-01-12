Троє російських фехтувальників-утікачів виступлять на Олімпіаді за США

Російські фехтувальники Костянтин Лоханов, Сергій і Віолетта Біда, які виїхали до США після вторгнення в Україну, хочуть представляти американську збірну на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Як повідомляє USA Today, Олімпійський і Паралімпійський комітети США та Федерація фехтування США підтримали наміри спортсменів.

Генеральний директор USA Fencing Філ Ендрюс звернувся до Конгресу, щоб спортсмени якомога швидше отримали американське громадянство.

Для того, щоб росіяни стали американськими громадянами до старту Олімпійських ігор 26 липня 2024 року, Сенат і Палата представників мають схвалити законопроєкт про надання їм американського громадянства. Після законопроєкт має підписати президент Джо Байден.