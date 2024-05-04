Кримінал

Троє мешканців Донеччини загинули та семеро зазнали поранень внаслідок російських атак

4 Травня 2024 10:49
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Як повідомили в Національній поліції, протягом доби на Донеччині ворог завдав 2127 ударів.

Від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів. Пошкоджено 78 цивільних об’єктів – 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

Наслідки російських атак на населені пункти Донецькій області. 3 травня 2024 / Фото НПУ
  • Курахове окупанти накрили з РСЗВ «Ураган» – вбили двох людей та двох поранили. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля.
  • У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.
  • По Торецьку росія відкрила вогонь з «Градів» – поранила цивільну особу, пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівлю.
  • Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано жителя Сіверська та жителя Нетайлового.

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