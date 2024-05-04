Троє мешканців Донеччини загинули та семеро зазнали поранень внаслідок російських атак

Як повідомили в Національній поліції, протягом доби на Донеччині ворог завдав 2127 ударів.
Від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів. Пошкоджено 78 цивільних об’єктів – 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.
- Курахове окупанти накрили з РСЗВ «Ураган» – вбили двох людей та двох поранили. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля.
- У Часовому Ярі від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.
- По Торецьку росія відкрила вогонь з «Градів» – поранила цивільну особу, пошкодила багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівлю.
- Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано жителя Сіверська та жителя Нетайлового.