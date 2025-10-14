Троє людей загинули через обстріли Херсона, серед поранених — півторамісячне немовля

14 жовтня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської зброї та дронів різного типу.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Внаслідок обстрілів сьогодні загинули троє людей, 11 зазнали травм різного ступеня важкості. Серед постраждалих — півторамісячна дитина, яка разом із матір’ю постраждала внаслідок артобстрілу Херсона близько 13:00.
Загиблі та переважна більшість поранених з Херсона. Один чоловік дістав травми у селі Широка Балка.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).