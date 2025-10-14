Троє людей загинули через обстріли Херсона, серед поранених — півторамісячне немовля

На Харківщині розширюють зону примусової евакуації сімей з дітьми: додали ще 40 населених пунктів

Загиблі та переважна більшість поранених з Херсона. Один чоловік дістав травми у селі Широка Балка.

Внаслідок обстрілів сьогодні загинули троє людей, 11 зазнали травм різного ступеня важкості. Серед постраждалих — півторамісячна дитина, яка разом із матір’ю постраждала внаслідок артобстрілу Херсона близько 13:00.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі .