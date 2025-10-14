        Суспільство

        Троє людей загинули через обстріли Херсона, серед поранених — півторамісячне немовля

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 19:11
        Зруйнований будинок у Херсонській області / Фото: Поліція Херсонщини
        Зруйнований будинок у Херсонській області / Фото: Поліція Херсонщини

        14 жовтня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської зброї та дронів різного типу.       

        Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

        Внаслідок обстрілів сьогодні загинули троє людей, 11 зазнали травм різного ступеня важкості. Серед постраждалих — півторамісячна дитина, яка разом із матір’ю постраждала внаслідок артобстрілу Херсона близько 13:00. 

        Загиблі та переважна більшість поранених з Херсона. Один чоловік дістав травми у селі Широка Балка. 

        За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 


