Кримінал

Третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ

8 Березня 2024 13:46
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ракетний удар
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву / Фото: Суспільне

Внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву Харківської області вночі 8 березня пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

“Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару”, — сказано у повідомленні.

За словами заступника начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігоря Шепелєва, третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ.


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