Внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву Харківської області вночі 8 березня пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

“Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару”, — сказано у повідомленні.

За словами заступника начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігоря Шепелєва, третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ.