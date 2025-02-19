Треба зробити все можливе, аби США продовжили підтримувати Україну, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що США залишаються ключовим партнером України, і важливо зробити все можливе для збереження їхньої підтримки.

В інтерв’ю польському виданню Defence24 він зазначив, що без допомоги США ситуація для України значно ускладниться.

“Скажемо відверто — без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме прислів’я, один у полі не воїн. Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів. Крім того, ця співпраця є явно двосторонньою та взаємовигідною”, — наголосив Буданов.

Також він підкреслив, що без України та її збройних сил неможливо забезпечити глобальну безпеку в Європі.

Нагадаємо, після переговорів між делегаціями США та Росії в Саудівській Аравії, куди не запросили ані Україну, ані представників ЄС, президент США Дональд Трамп зробив низку заяв, що перегукуються з російською пропагандою.