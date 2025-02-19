Трамп звинувачує Зеленського у “некомпетентності” та наполягає на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно провести вибори, посилаючись на нібито низький рейтинг Володимира Зеленського.

“У цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4%… Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об’єктивна ситуація”, – сказав Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго.

Крім того, Трамп заявив, що “Україна могла б уникнути війни”, уклавши угоду з Росією, і додав, що якби він був президентом США у 2022 році, то зміг би досягти домовленості, за якої Київ повернув би “майже всю землю”, а міста не були б зруйновані.

“Сьогодні я почув: “О, нас не запросили” (на перемовини у Ер-Ріяді). Ну, ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду”, — сказав Трамп.

Також він вже традиційно розкритикував адміністрацію Джо Байдена і заявив, що нинішнє українське керівництво дозволило війні продовжуватися.

“Дивіться, у вас є лідер — і він особисто мені подобається. Він в порядку. Але особисто мені байдуже. Я дбаю про виконання роботи. Зараз у вас є керівництво, яке дозволило тривати війні, якої навіть не повинно було статися, навіть без Сполучених Штатів”, — сказав американський президент.