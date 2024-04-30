Травень розпочнеться з сухої та теплої погоди

У середу, 1 травня, в Україні пануватиме малохмарна та тепла погода.

Про це Уповідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, вдень 20-25°.

У Києві та Київській області у перший день травня сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 22-24°; по регіону вночі 6-11°, вдень 20-25°.

Протягом наступних двох днів в Україні прогнозується мінлива хмарність, опадів не буде.

Температура вночі 8-13°, 3 травня на північному сході країни 2-7° тепла, вдень 19-24°, 3 травня у північних, східних та більшості центральних областей 17-22°.

У столичному регіоні 2-3 травня без опадів. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 2 травня 22-24°, 3 травня 19-21°. На Київщині вночі 8-13°, вдень 2 травня 19-24°, 3 травня 17-22°.

В суботу, 4 травня, в Україні, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів, лише у західних областях та південній частині місцями невеликий короткочасний дощ. 5 травня вночі без опадів, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 7-13°, 4 травня у східних та північно-східних областях 2-8° тепла; вдень 16-22°, 4 травня на північному сході країни, 5 травня в західних областях 13-19°.

У Києві та області 4-5 травня без опадів, лише вдень 5 травня короткочасний дощ, гроза. Температура у столиці вночі 9-11°, вдень 19-21°; на Київщині вночі 7-12°, вдень 16-21°.