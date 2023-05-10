Кримінал

Трампа визнали винним у сексуальних домаганнях

10 Травня 2023 07:37
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У США суд присяжних визнав 45-го президента країни Дональда Трампа винним у сексуальних домаганнях до журналістки та письменниці Джин Керролл, повідомляє телеканал CNN. Присяжні наказали виплатити жертві злочину компенсацію у розмірі майже п’яти мільйонів доларів.

Керрол висунула звинувачення проти Трампа чотири роки тому. Журналістка стверджувала, що у 1996 році зустрілася з майбутнім президентом США в універмазі у Нью-Йорку. Нібито він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці, а коли Керрол погодилася, він завів її в примірювальну і згвалтував.

Трамп обвинувачення відкидає. Він заявляв, що Керрол обмовила його, щоб продати більше книжок. При цьому він відмовився від захисту та надання свідчень у суді. Коментуючи рішення суду, Трамп заявив, що “вирок – ганьба і продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів”.

Паралельно зі справою про домагання в суді Нью-Йорка слухається ще одна справа проти Трампа – за звинуваченням у виплаті у 2016 році порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання про сексуальний зв’язок з нею. Окружна прокуратура Манхеттена вважає, що Трамп порушив виборче законодавство, використавши гроші виборчого фонду. Колишній президент США та його адвокати заперечують провину і сам факт злочину, називаючи те, що відбувається, “політичним переслідуванням”.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують вчинення кримінальних злочинів. При цьому він знову висунув свою кандидатуру на пост президента на виборах 2024 року. Звинувачення та навіть засудження не позбавляє Трампа права балотуватися на пост глави держави.


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Трампа визнали винним у сексуальних домаганнях
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