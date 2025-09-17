        Політика

        Трампа у Британії зустріли проекцією зображення Епштейна на Віндзорському замку

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 08:23
        У перший день державного візиту президента США до Британії протестувальники підсвітили Віндзорський замок проєкціями із зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна.

        Про це пише Sky News.

        Поліція зупинила відеопроекцію і затримала щонайменше чотирьох учасників. За останню добу було заарештовано також двох чоловіків, які запускали дрони над Віндзором під час візиту Трампа.

        Візит Трампа до Британії почався з протестів і проєкцій зображень Епштейна / Фото: REUTERS

        Це вже другий випадок, коли Трамп отримав честь державного візиту до Сполученого Королівства.

        “Моє ставлення до Британії чудове, а з королем Чарльзом, якого я вважаю другом, ми маємо добрі стосунки. Це велика честь — бути запрошеним удруге”, — сказав президент під час перельоту.

        До візиту приурочили й оголошення нової угоди між США та Великою Британією у сфері технологій, яка, за словами прем’єр-міністра Кіра Стармера, здатна залучити мільярдні інвестиції й забезпечити “зростання, безпеку та нові можливості для країни”.


