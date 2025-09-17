Трампа у Британії зустріли проекцією зображення Епштейна на Віндзорському замку

У перший день державного візиту президента США до Британії протестувальники підсвітили Віндзорський замок проєкціями із зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна.
Про це пише Sky News.
Поліція зупинила відеопроекцію і затримала щонайменше чотирьох учасників. За останню добу було заарештовано також двох чоловіків, які запускали дрони над Віндзором під час візиту Трампа.
Це вже другий випадок, коли Трамп отримав честь державного візиту до Сполученого Королівства.
“Моє ставлення до Британії чудове, а з королем Чарльзом, якого я вважаю другом, ми маємо добрі стосунки. Це велика честь — бути запрошеним удруге”, — сказав президент під час перельоту.
До візиту приурочили й оголошення нової угоди між США та Великою Британією у сфері технологій, яка, за словами прем’єр-міністра Кіра Стармера, здатна залучити мільярдні інвестиції й забезпечити “зростання, безпеку та нові можливості для країни”.