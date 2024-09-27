Трамп зустрінеться із Зеленським

Кандидат у президенти США від Республіканської Партії Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш у Facebook, Трамп у соцмережі TruthSocial, “Interfax-Україна“.

За інформацією “Голосу Америки” Трамп зустрінеться з Зеленським у Нью-Йорку у п’ятницю вранці, близько 9:45 (о 16:45 за Києвом) у Trump Tower.

Сам Трамп написав, що зустрінеться з Зеленським у п’ятницю вранці.

Трамп на пресконференції в Trump Tower у Нью-Йорку висловив впевненість, що може домовитися з очільником Росії Володимиром Путіном та президентом Зеленським.

“Я скажу таке: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським. Я не хочу говорити вам, що це буде”, – сказав Трамп.

Він додав, що його стратегія “не капітуляція” і “полягає в тому, щоб рятувати життя”.

Крім цього, Трамп висловив свою незгоду із Зеленським, що така угода неможлива. “Він не знає мене, але я незгодний”, – сказав кандидат у президенти США.