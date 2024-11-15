Трамп знову виступив із заявою про припинення війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп знову висловився щодо необхідності зупинити війну в Україні, наголосивши, що його адміністрація буде спрямовувати зусилля на припинення конфлікту.

Про це він заявив під час урочистого заходу у своїй резиденції Мар-а-Лаго, повідомляє CNN.

“Це має припинитися. Росія та Україна повинні зупинитися”, — сказав Трамп, зазначивши, що це стосується і солдатів на фронті, і мирних жителів у містах.

Крім того, Трамп пожартував, що його термін повинен розпочатися вже з дня виборів 5 листопада, оскільки з моменту його обрання справи в країні йдуть “дуже добре”.